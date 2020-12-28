Городской департамент дорожной деятельности и благоустройства предупреждает томичей о продлении ограничения сквозного движения транспорта по ул. Никитина на участке от пр. Комсомольского до дома по ул. Никитина, 48 стр. 6 до 31 декабря 2021 года, – сообщает в понедельник мэрия Томска.Согласно официальным данным, это движение ограничат, чтобы обеспечить безопасность строительства многоквартирного жилого комплекса с автомобильными стоянками на проспекте Комсомольский, 48 бригадами АО «Том-Дом ТДСК».Горожан просят быть внимательней и планировать свой маршрут.Уточняется, что Ранее на этой территории располагался молокозавод. В последние годы его существования здесь производили продукцию Danone. В 2015 году завод закрыли, а спустя три года территорию приобрела ТДСК. В течение нескольких месяцев производственные корпуса снесли и подготовили площадку под будущий жилой комплекс.В 2018 году голландское архитектурное бюро LEVS представило проект микрорайона, в котором предполагалось строительство двух зданий с тремя башнями, замкнутым контуром и внутренним двором, подземной парковкой, с детскими площадками и зимним садом в здании и садом на крыше.Всего будет три секции. Самая высокая — 23-этажная, самая низкая — шестиэтажная. Всего здесь планируется сдать 580 квартир общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Всего здесь планируется сдать 580 квартир общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на тысячу человек. Общий объем инвестиций в строительство составит более 3 миллиардов рублей. Первое новоселье намечено на 2021 год, полностью строительство квартала завершится в 2022 году.