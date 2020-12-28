Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о молодежной политике в РФ. Фактически в нем закрепляется статус молодежи: к ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно (ранее – до 30 лет). Также документ определяет на федеральном уровне такие понятия как «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения».Как сообщает «Российская газета», благодаря новому закону численность молодежи в стране увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. Следовательно, меры государственной поддержки, предназначенные для молодых граждан, будет получать намного больше жителей РФ.В частности, сейчас при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие из местного бюджета, причем в большинстве регионов возраст молодых родителей ограничен 30 годами. Теперь платить им будут до 35 лет включительно. Уточняется, что регионы получат право повышать возраст молодежи, но не снижать его. Кроме того, со вступлением в силу нового закона граждане до 35 лет смогут претендовать на участие в жилищной программе «Молодая семья». Также расширятся возможности для поддержки талантливой молодежи.Таким образом, новый закон позволит закрепить единые права молодежи независимо от региона проживания.По статистике, в Томской области численность молодежи в возрасте 15-29 лет на 1 января 2020 года составляла 194,3 тыс. человек (18% от общей численности населения региона). Для сравнения, на 1 января 2010 года насчитывалось 286,6 тыс. молодых томичей, или 27,5% населения.