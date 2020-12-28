С 20 по 25 декабря в Орле состоялся Кубок России по спортивной акробатике – отборочный этап Первенства мира. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 25 регионов страны, в том числе Томская область – сообщается на официальной сайте мэрии Томска.Уточняется, что среди победительницей отборочного этапа юная томичка Диана Ладченко, спортсменка томской ДЮСШ №3. Она стала бронзовым призером в групповых упражнениях.Также наши спортсмены Артём Козловский и Максим Дёмин выполнили норматив мастера спорта в мужской группе.Диана Ладченко представит Томск на Первенстве мира, которое пройдет в июле 2021 года в Швейцарии, в городе Женева.