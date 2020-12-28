Администрация города вынесла на рассмотрение Думы Томска вопрос о границах нового территориального общественного самоуправления «Прибрежный». На собрании 25 декабря эти границы были утверждены, сообщает сегодня пресс-служба мэрии.Специалисты горадминистрации отмечают, что ранее в комиссию по установлению границ территории осуществления территориального общественного самоуправления обратилась инициативная группа жителей с предложением об установлении границ нового ТОС \\"Прибрежный\\", сформированном в жилых домах по ул. Петропавловской, №№ 33, 35, 35/а, 37, 44, 46, 46/а, 48, ул. Тверской, №№ 3, 7, 9, 11, 11/а, 13, 13/1. Всего на территории ТОС проживает более 100 человек.Уточняется, что активисты ТОС «Прибрежный» уже сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся на территории Советского района, являются участником городских конкурсов по благоустройству «Томский дворик», «Зимний Томск», принимают участие в районных и общегородских субботниках. В настоящее время в Томске зарегистрирован 51 ТОС, что на 7 больше, чем годом ранее. Еще два ТОСа будут зарегистрированы до конца текущего года, и еще два – в начале 2021-го.- За последние три года количество ТОСов в Томске увеличилось в 4 раза. Еще в 2017 году на территории города действовало 13 ТОС, в 2018 году – 33, в 2019 году – 44. Сегодня уже около 15 процентов жителей объединились в органы территориального общественного самоуправления - это самая активная часть горожан, которые хотят ощущать себя хозяевами на территориях, прилегающих к их домам и дворам, деятельно участвовать в благоустройстве, общественной жизни. Нужно поддерживать такие инициативы, - сказал, в частности, исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.