Прибытие рейса авиакомпании «РусЛайн» из Екатеринбурга в Томск задерживается сегодня на 13 часов. Из-за этого самолет с большим опозданием отправится из областного центра в обратном направлении, сообщил КП Томск источник, знакомый с ситуацией.По информации онлайн-табло аэропорта «Томск», рейс 7R 823 должен был прибыть в Томск в 05.35. Новое расчетное время сейчас – 18.22. Рейс 7R 824 Томск -Екатеринбург тоже вылетит позже. По расписанию взлет должен был состояться в 06:15 понедельника. В настоящее время его отложили на 18.55.По данным транспортной прокуратуры, борт не может вылететь ввиду аномально низкой температуры воздуха (сейчас за окном в Томске -37). В Екатеринбург должен вылететь 41 пассажир. Прокуратура проводит проверку соблюдения прав граждан, а также исполнения законодательства о безопасности полетов.