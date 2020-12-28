Вчера в соцсетях томичи активно делились проблемой скопления мусора на придомовых контейнерных площадках в разных районах города. Вопрос этот для областного центра давно стал наболевшим. Ему, впрочем, власти находили объяснение. В прошлом году свалки возле многоэтажек привязывали к провалу так называемой «мусорной реформы», весной 2020-го к самоизоляции из-за пандемии. Что происходит сейчас?- Задержка с вывозом мусора связана с отказом техники в мороз, - пояснил Михаил Курилов, генеральный директор Спецавтохозяйства (САХ) Михаил Курилов. – При температуре воздуха, близкой в Томске днем к -40, машины для вывоза мусора с гидравлическим оснащением работать не могут. Большинство из них в САХ именно такие, к тому же многие эксплуатируются свыше 15 лет. В субботу и воскресенье вышло из строя несколько единиц спецтехники. Но зимой коммунальные службы по закону имеют право, в связи с такими ЧП, на задержку с вывозом мусора до 3 суток.Директор САХ уточнил, что мусор планируется начать вывозить из дворов в несколько рейсов с сегодняшнего дня, и к Новому году контейнерные площадки будут свободны.О том, что в Томске и области ожидаются аномально морозные дни, синоптики распространили оперативное предупреждение. Власти сообщили о готовности служб жизнеобеспечения к работе в условиях экстремально низкой температуры воздуха. Уведомлений о возможных задержках вывоза ТКО горожане не получали.