В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска обратилась томичка, сообщив о хищении денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства.По словам 51-летней сибирячки, она искала работу через интернет. Ей поступило предложение о торгах на бирже. Для этого необходимо было положить денежные средства на биржевой счет. Женщина взяла кредиты в различных банках и в общей сложности перевела мошенникам более 1 000 000 рублей.В последнее время очень много людей попадается на уловки кибермошенников, чтобы избежать это,необходимо придерживаться элементарных правил:1. Если вам поступил странный звонок из банка, просто сбросьте его и перезвоните по номеру телефона банка с официального сайта.2. Если вы получили неправдоподобно выгодное предложение от популярного интернет-магазина – не переходите по ссылке из письма, а зайдите на официальный сайт магазина, введя название в поисковике3. Если друг просит у вас в долг некую сумму в социальной сети, перезвоните ему, и уточните детали.4. Ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные:· серию и номер паспорта;· номер банковской карты и тем более пин-код от нее;· пароли от каких угодно акккаунтов третьим лицам – в том числе сотрудникам банка или тем, кто представляется сотрудниками правоохранительных органов.