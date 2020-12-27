Сегодня, 27 декабря, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 215 человек.- Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, у него была диагностирована гипертония, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция протекала в тяжёлой форме, осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, - говорится в сообщении оперштаба.За весь период в Томской области установлены 23 674 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 19 230, умерших 215.