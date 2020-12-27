Городская антитеррористическая комиссия подвела итоги работы в 2020 году. Несмотря на действующие ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, власти Томска продолжили профилактику терроризма и экстремистской деятельности, уделив особое внимание безопасности жителей областного центра на улицах и в местах массового скопления граждан, сообщает пресс-служба мэрии.Обстановку в сфере профилактики и противодействия терроризму эксперты определили, как стабильную. На территории Томска и области деятельность международных террористических организаций не отмечается. В 2020 году улучшилась и оперативная обстановка – снизилось количество преступлений на улицах и в общественных местах на 5,2%. Не зафиксировано и межнациональных конфликтов.В Томске с 2015 года действует программа «Безопасный город». За это время современным видеонаблюдением были оснащены все муниципальные детские сады и школы, сегодня в учреждениях дополнительного образования завершается монтаж оборудования – в уходящем году камеры появились в спортивных школах №№ 3, 4 и 17 и детском загородном лагере «Рубин». За исправностью систем следят строго - только в уходящем году городской комитет общественной безопасности организовал 230 проверок в соцучреждениях.Также было принято решение совместно с полицией усилить наряды патрульно-постовой службы вблизи праздничных площадок. И обратили внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы объектов ЖКХ и общественного транспорта в январские выходные.