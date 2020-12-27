Все муниципальные образования региона завершили работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, запланированные на 2020 год. Часть муниципалитетов уже приступила к ремонту объектов 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Томской области.По словам генерального директора регионального Фонда капремонта многоквартирных домов Николая Савотина, план 2020 года выполнен на 100 процентов:- В начале года в краткосрочном плане числились 226 объектов. Благодаря экономии средств на торгах нам удалось дополнительно включить в план 48 домов. Из них непосредственно строительные работы шли на 146 объектах, для остальных специалисты разрабатывали проектно-сметную документацию.В многоэтажках Томска за год заменили 62 лифта, а Колпашевский район и Северск уже частично выполнили план по капремонту-2021.В следующем году в региональном плане по капремонту числится 332 объекта, в том числе на 170 домах. Для проведения работ уже заключили контрактов на 800 млн рублей.