Минздрав РФ разрешил использовать вакцину «Спутник V» при массовой вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет. Об этом заявил в субботу, 26 декабря, глава министерства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».Он пояснил, что Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению и теперь «Спутник V» разрешен для применения среди людей от 18 лет. Таким образом, граждане в возрасте старше 60 лет тоже смогут пройти вакцинацию от COVID-19.Мурашко отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.Как сообщалось ранее, 10 декабря в России началась вакцинация против коронавирусной инфекции. 14 декабря министр здравоохранения заявил, что препарат доставлен во все регионы России. Сейчас по всей стране уже проходит масштабная прививочная кампания.Напомним, 24 декабря оперштаб Томской области проинформировал, что в регионе открывается онлайн-сервис предварительной записи на вакцинацию от COVID-19.– В новом году предстоит поставить точку в эпидемии коронавируса. Это можно сделать только благодаря вакцинации, к которой Томская область полностью готова, – сказал губернатор Сергей Жвачкин на собрании областной Думы. – Вакцинация у нас будет массовой и доступной для всех, а не только для отдельных категорий. Я принял решение, и сегодня на нашем сайте ковидтомск.рф (https://covidtomsk.ru) мы открываем сервис предварительной записи на вакцинацию.По словам губернатора, любой житель Томской области получает право на бесплатную прививку от коронавируса. Для этого нужно всего лишь оставить заявку на сайте. «Пока идет вакцинация людей в возрасте от 18 до 60 лет, но в ближайшие дни возраст будет увеличен», – обещал Жвачкин.