В 2020 году в Томске прошло два финала конкурса «УМНИК-Цифровая Россия», по итогам которых эксперты отобрали 50 победителей. Как сообщил региональный представитель Фонда содействия инновациям Григорий Казьмин, Томск стал одним из пяти российских городов (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Ростовом-на-Дону), где состоялись мероприятия конкурса.– За год томское представительство провело консультации и вебинары более чем для 250 студентов, аспирантов и молодых ученых, – сказал Г. Казьмин. – Из них 77 стали победителями конкурса «УМНИК». Таким образом, число победителей программы в Томской области за все годы уверенно приближается к тысяче.Высокотехнологичные компании и молодые техностартаперы привлекли на свои проекты 402 млн рублей, из них 63 млн – на поддержку проектов Национальной технологической инициативы. По привлечению инвестиций в стартапы результаты 2020 года стали для представительства фонда рекордными за последние пять лет.– Несмотря на сложные условия уходящего года, обусловленные пандемией и ограничениями, инновационный бизнес Томской области не сократил масштабы деятельности, а создавал актуальные проекты и открывал новые направления работы, – считает заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. – Это результат нашей совместной работы с Фондом содействия инновациям. В 2021 году мы продолжим искать новые форматы поддержки инновационных компаний.