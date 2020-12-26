За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 213 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 19 029, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.- Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 77-ми человек, у 115-ти признаки ОРВИ, у четырех - пневмония, - также говорится в сообщении.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 34,4% мест. В обсерваторе под Томском находится 8 человек.Коэффициент распространения инфекции равен 1.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января.Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек умерло.