Региональное УФАС обнаружило, что Томская домостроительная компания (ТДСК) начала строительство двух детских садов – в с. Кожевниково и Мельниково Томской области – на несколько месяцев раньше, чем заключила контракт на торгах. В этой связи ведомство подозревает возможность устного сговора между строительной компанией и муниципалитетами, сообщает пресс-служба управления.- Комиссия УФАС огласила заключения об обстоятельствах дела сразу по двум производствам об устном сговоре на торгах по строительству детских образовательных дошкольных учреждений в селе Кожевниково на 145 мест с ценой контракта – 237 047 259 рублей и в селе Мельниково также на 145 мест с ценой контракта 209 117 097,00 рублей, – отметили специалисты УФАС. - Администрация Кожевниковского района и ТДСК 5 ноября 2019 года заключили договор, который предусматривал начало строительства детсада с ноября, но строительная компания с ведома заказчика приступила к исполнению работ на несколько месяцев раньше – в июне. К моменту официального заключения контракта ТДСК уже завершила строительно-монтажные работы и установила фундамент.В ведомстве уточнили, что УФАС пришло к выводу: заключение контракта от 5 ноября прошедшего года на уже выполненный объем работ противоречит Закону о контрактной системе, имеет антиконкурентный характер, поскольку направлено на устранение конкуренции и ограничение доступа на рынок, а также на создание ООО «СМУ ТДСК» возможности в отсутствие иных претендентов заключить контракт по максимальной цене. Благодаря сговору строители выполняли работы в более благоприятных условиях, в том числе погодных, тогда как иные организации, в том числе потенциальные участники электронного аукциона, фактически были лишены такой возможности. Похожая схема была реализована администрацией Шегарского района и ТДСК при возведении детского сада в Мельниково.- Возражения на заключения об обстоятельствах дела комиссия Томского УФАС России оценит 29 декабря 2020 года, при отсутствии веских оснований для изменения позиции антимонопольного органа решения по делам будут приняты после оценки доводов возражений, – добавили в антимонопольном управлении.