В связи с понижением температуры воздуха жителям и водителям региона рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния, сообщает пресс-служба обладминистрации.- Из-за ухудшения погодных условий в ближайшие дни возможна отмена автобусных рейсов на пригородных и междугородных маршрутах. Оперативную информацию об отмененных рейсах по межмуниципальным маршрутам можно уточнить на сайте АО «Томскавтотранс» или в справочной автовокзала Томска по тел. (3822) 54-07-30, - отмечают в региональной администрации. - При ухудшении погодных условий автомобилистам следует особенно внимательно планировать загородные маршруты. Для предотвращения аварий на дорогах соблюдать повышенные меры безопасности и выбирать оптимальную скорость движения. Если нельзя отложить поездку, проверить техническое состояние автомобиля и средств связи, заправлять автомобиль топливом, соответствующим сезону, иметь запас ГСМ.Напомним, в экстренных случаях автомобилисты могут обратиться по единому номеру оперативных служб 112, а также в диспетчерские службы обслуживающих организаций.На федеральных трассах в сильный мороз и метель на помощь водителям, столкнувшимся с поломкой машины, готовы прийти патрульные бригады «Сибуправтодора». Телефоны круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Сибуправтодор» в Кемеровской и Томской областях: 8-913-670-12-36, 8 (3842) 75-29-76