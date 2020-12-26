Роспотребнадзор по Томской области не рекомендует приглашать на дом Деда Мороза и Снегурочку в пандемию, сообщили в пресс-службе управления.- Официальных ограничений на заказ Деда Мороза из-за распространения болезни пока нет, да и невозможно отследить спонтанный рынок предоставления подобных услуг, поэтому каждый самостоятельно несет ответственность за здоровье своих детей и близких, - отметили инспекторы. - Принимая решение, нужно знать, что семья может быть инфицирована новой коронавирусной инфекцией, а новогодние праздники могут быть испорчены. Призываем томичей и жителей области отказаться от приглашений новогодних персонажей, так как даже справки, подтверждающие отсутствие заболевания, не дают полной гарантии того, что аниматор не является переносчиком вируса. Необходимо помнить: за один день актеры посещают многие квартиры и офисы, не имея представления о здоровье клиентов.Эпидемиологи рекомендуют проводить новогодние мероприятия на свежем воздухе, без массового скопления людей и с соблюдением социальной дистанции. Есть и альтернативные способы поздравить ребенка. Например, это может быть онлайн-встреча с новогодними персонажами или самостоятельно подготовленная родителями праздничная программа.