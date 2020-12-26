Для выпускников одиннадцатых классов и других участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется. Об этом сообщило Минпросвещения России. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.- Проведение итогового сочинения или изложения в текущем учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ планируется с 31 мая по 2 июля, дополнительный период с 12 по 17 июля, - пояснил Сергей Кравцов, министр просвещения.