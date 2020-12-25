В Подмосковье состоялись всероссийские соревнования «Красногорская лыжня 2020» (Континентальный Кубок Восточной Европы), где в спринте классическим стилем томичка Алена Баранова завоевала серебряную медаль.Она пропустила вперед только известную лыжницу, мастера спорта международного класса из Республики Коми Ольгу Цареву.Алена – дочь и воспитанница олимпийской чемпионки Натальи Барановой.В Подмосковье вместе с медалью Алена завоевала путевку на первенство мира среди юниоров, которое пройдет в феврале 2021 года в Финляндии. Девушка приступила к тренировкам.