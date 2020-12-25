Сайт Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» разместил штормовое предупреждение о важнейших опасных и неблагоприятных природных явлениях.По данным синоптиков, 26 декабря и в ближайшие несколько дней по области и городу ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой воздуха -35°С и ниже, местами сильные морозы -40°С и ниже.По Томской области ночью и днем 26 декабря переменная облачность. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -38…-43°С, местами до -48°С, по востоку -32…-37°С. Температура днем -36…-41°С, местами -28…-33 °С. На дорогах местами гололедица.По г. Томску ночью и днем ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -38…-40°С. Температура днем -36…-38°С. На дорогах местами гололедица.