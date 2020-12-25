В Томске состоялось награждение победителей областного конкурса «Спортивная элита».В 2020 году в число победителей вошли 44 спортсмена, а также одна спортивная команда, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.Конкурсная комиссия определила лучших спортсменов и тренеров, достигших высоких результатов и внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе с 1 июля 2019 года пo 30 июня 2020 года.Победителей сегодня поздравили заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных и начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Максим Максимов.В число победителей вошли Анастасия Шишмакова, Богдан Бут, Тургай Мамедов, Сергей Усов, Артем Валинтеев, Виктория Сергиевская и другие атлеты Томской области. Лучшей спортивной командой стала сборная по рафтингу. Все победители конкурса получат денежные призы.Конкурс «Спортивная элита» проводится в Томской области ежегодно с 1993 года. Цель – содействие развитию спорта высших достижений. Организатором конкурса является департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.Все фотографии с награждения победителей смотрите в нашем фотоальбоме: https://vk.com/album-78399613_279010761