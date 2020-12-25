Молчановский районный суд Томской области признал 34-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», сообщает сайт УМВД по Томской области.Следствием установлено, что в июле текущего года подсудимый возле одного из жилых домов районного центра увидел молодого человека, гулявшего со щенком породы той-терьер. Решив забрать понравившегося щенка себе, подсудимый, несмотря на отказ владельца, схватил собаку, после чего ударил потерпевшего кулаком по голове и скрылся.В ходе следствия щенок был возвращен законному владельцу.Суд приговорил подсудимого к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложением обязанностей, направленных на исправление осужденного и усиление контроля за его поведением.