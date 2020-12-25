Накануне профессионального праздника спасателей и 30-летия МЧС России пожарные части Томской области получили автоцистерны «Урал», кроссоверы «Хендай» и автомобиль первой помощи «Газель Некст», сообщает портал администрации региона.В церемонии передачи ключей от новой техники приняли участие представители администрации Томской области, Томской епархии Русской православной церкви и регионального управления МЧС.Заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов отметил вклад сотрудников МЧС в борьбу с пандемией и вручил начальнику регионального управления генерал-майору Олегу Еременко благодарственное письмо и ценный подарок – панно из кедра с картой Томской области.Часть переданной томским пожарным техники останется в областном центре, еще часть поступит на вооружение оперативных и профилактических подразделений в Асиновском, Шегарском и Колпашевском районах.