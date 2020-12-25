Воспитанники семи областных центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, участвуют во всероссийской благотворительной акции «Согревая сердца», сообщает портал администрации региона.Ребята готовят новогодние открытки и видеопоздравления для проживающих в домах престарелых, хосписах и одиноких пенсионеров. В социальные учреждения и ветеранские организации дети передадут более двухсот работ.Организаторы акции – ассоциация выпускников детских домов «Дети всей страны» и благотворительный фонд «Старость в радость» – считают, что акция поможет укрепить связь поколений и создать теплые отношения между воспитанниками учреждений для детей-сирот и одинокими пожилыми людьми.В Томской области акция «Согревая сердца» проводится второй год при поддержке областного департамента по вопросам семьи и детей.