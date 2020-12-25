Кировский районный суд признал виновным жителя города Томска за совершение преступления - перемещение через государственную границу Российской Федерации стратегических важных ресурсов – пиломатериалов на основании подложных документов, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.По данным ведомства, подсудимый в 2019 году приобрел лесоматериалы объемом 102,21 метра кубических общей стоимостью 815 662,61 рублей.При декларировании товара томич передал в таможенный орган поддельные документы, в которых объем составлял всего 27,51 метра кубических.Сотрудники томской таможни задержали железнодорожный полувагон с контрабандой. Объем не декларированного товара составил 74,7 метра кубических на общую сумму 595 732,5 рублей.В суде подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд учел и наличие у мужчины трех малолетних детей, и приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 3 года.