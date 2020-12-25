Малый центр общественного доступа начал работать в Варгатерской сельской библиотеке в Чаинском районе. Компьютерный класс с полноценным доступом в интернет открыт для варгатерцев и жителей близлежащих населенных пунктов, сообщает пресс-служба обладминистрации.Теперь жители области смогут без проблем взять онлайн - талон на приём к врачу, создать личный кабинет на Портале государственных услуг, написать письмо с просьбой, ходатайством или претензией в любой орган муниципалитета, области и Российской Федерации, создать личный электронный ящик и отправить документы по нужному адресу и многое другое.В 2020 году такие центры начали свою работу в Колпашеве в отделе библиотечного обслуживания № 1 МБУ «Библиотека» и в Чилинской сельской библиотеке Кожевниковского района.Всего по государственной программе «Развитие информационного общества в Томской области» в регионе действует 121 центр общественного доступа в 108 населенных пунктах.Центры позволяют не только обеспечить населению бесплатный доступ к таким Интернет-ресурсам, как портал администрации Томской области, Госуслуги, но и с их помощью повысится компьютерная грамотность томичей.