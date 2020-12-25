За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 231 житель Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 18 816, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 185 новых случаев заболевания.– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 59-ти человек, у 102-х признаки ОРВИ, у 24-х – пневмония, – также говорится в сообщении.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 33,5% мест.Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.