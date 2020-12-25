Томичи смогут получить бесплатные лекарства по данным электронного реестра, в который лечащий врач вносит информацию по назначенным препаратам. Пациенты обеспечиваются противовирусными средствами, антибиотиками, жаропонижающими препаратами, антикоагулянтами, препятствующими образованию тромбов и гормональными лекарствами, сообщает пресс-служба обладминистрации.– Получить выписанные терапевтом препараты смогут родственники пациентов, не находящиеся на карантине, а также пациенты, которые были выписаны после перенесенной новой коронавирусной инфекции из стационара на долечивание. Если пациентам понадобится помощь волонтеров в доставке лекарств на дом, она им будет оказана, – говорится в сообщении.Добавляется, что за месяц сотрудники аптечного склада обработали 7 854 заявки от медучреждений Томской области. Бесплатные лекарства положены людям с подтвержденным диагнозом СOVID-19, с признаками заболевания, возможно контактными, а также пациентам, находящимся на долечивании после стационарного лечения.Напомним, в Томской области пациенты, проходящие лечение от новой коронавирусной инфекции на дому, получают препараты с начала декабря.