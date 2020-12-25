После предостережения комитета по охране объектов культурного наследия Томской области собственники старинного дома по пр. Ленина, 78 сняли несогласованные рекламные конструкции, сообщает пресс-служба администрации региона.«Управа городская, где в октябре 1918 года состоялся Всесибирский съезд профсоюзов» – объект культурного наследия регионального значения. Он расположен по пр. Ленина, 78, 78/1 и 76а и пер. Нахановича, 3а, 5. Отмечается, что реклама нарушала визуальное восприятие памятника. Дом был взят на государственную охрану в 1997 году.– Уникальность объекта – в сплошном фасаде, формирующем периметральный тип застройки квартала. Такой тип застройки характерен для Санкт-Петербурга и городов Европы, в Томске таких домов немного, – сообщила председатель комитета Елена Перетягина. – Памятник гармонично объединяет элементы классицизма и эклектики. Нельзя переоценить и градостроительное значение бывшей городской управы. Она формирует целый квартал, «держит» угол перекрестка, Театральный сквер и красную линию главного проспекта Томска.Также, по ее словам, на особом контроле комитета находится размещение рекламы на отремонтированном фасаде памятника регионального значения «Пассаж Второва» по пр. Ленина, 111.