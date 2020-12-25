Вчера, 24 декабря, около 10 часов 32 минут на 75-ом километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla совершил столкновение с автомобилем Reno Logan.– В результате происшествия женщина-пассажир автомобиля Toyota Corolla погибла, водитель доставлен в медицинское учреждение. Водителю автомобиля Reno Logan оказана разовая медицинская помощь, – уточняется в сообщении УМВД.Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП. Требуется помощь очевидцев, обращаться просят в дежурную группу ГИБДД по телефону: 8 (3822) 66-44-22.