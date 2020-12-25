Администрация Томска продолжает реализовывать проект по газификации частного сектора. В 2020 году газ получили жители 1128 домов; в 2021-м планируется провести его в микрорайон Степановка, сообщает пресс-служба городской мэрии.– За последние пять лет газ появился в частных домах по ул. Пирусского, Потанина и Таврической, в пос. Геологов, Апрель, мкр. Энтузиастов, Наука и пр. В следующем году «география» томской газификации будет расширена за счет Степановки, – отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.В сообщении добавляется, что сейчас власти прорабатывают разные варианты проведения газа еще в 960 домов в пос. Кузовлево, Штамово, дер. Лоскутово, а также в квартале, ограниченном улицами Нахимова, А. Беленца, пр. Ленина и береговой линией реки Томи на пересечении улиц Учебной и Тимакова. Мэрия уже подготовила документацию по замене сжиженного газа на природный. По предварительным подсчетам стоимость работ достигает 400 млн рублей.По словам Михаила Ратнера, реализация проектов газификации должна обеспечить жителей периферийных районов Томска безопасным и простым в эксплуатации природным газом. Добавим, что в 2020 году такую возможность получили жители 1128 частных домов в с. Дзержинское и мкр. Сосновый бор.