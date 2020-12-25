Томская область постепенно готовится к новой волне коронавирусной инфекции. Об этом 24 декабря в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор региона Сергей Жвачкин.– Надо заглянуть за какой-то горизонт времени. То, что мы делаем сегодня, было предусмотрено еще весной. Я боюсь что-то говорить, но вирус себя так не вел. Мы пытаемся просчитать, что будет следующей весной, потому что COVID-19 не закончится, мы это понимаем. У нас есть графики просчитанные <...> Поэтому мы готовимся, на всякий случай, к третьей волне коронавируса, – сказал губернатор.Так, сейчас власти активно ведут закупку лекарств, а также средств индивидуальной защиты. Кроме того, продолжаются работы по переоборудованию Дворца зрелищ и спорта в Томске в респираторный госпиталь.– С учетом того, что у нас сегодня 660 свободных коек, у нас все нормально пока, но мы останавливаться не будем, – подчеркнул С. Жвачкин. – Резервный госпиталь во Дворце спорта рассчитан еще на 400 мест. Мы его построим, закроем под охрану, и он будет стоять на случай третьей волны. Да, это затраты, но они относительные, потому что все оборудование, которое мы там ставим, уже распределено по поликлиникам.Напомним, что ранее по решению регионального оперштаба действующий в Томской области режим ограничений продлен до 31 января 2021 года. Сохраняется обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных местах, самоизоляция для людей в возрасте от 65 лет, а также запрет на массовые мероприятия.Работа бизнеса и предприятий сферы услуг продолжается при условии выполнения всех санитарных требований. Однако проводить развлекательные новогодние мероприятия с 18 декабря по 10 января в кафе и ресторанах в регионе запрещено.