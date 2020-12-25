Коммунальные службы Томска перед прогнозируемым похолоданием работают в усиленном режиме: вывозят максимально возможный объем снега с дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, территорий присоединенных поселков, посыпают остановки и заездные карманы. Специалисты также проверяют исправность техники к морозам, сообщает пресс-служба городской мэрии.– За минувшие сутки на томские полигоны силами «ТомскСАХ», районных подрядчиков и районных администраций было доставлено 6, 4 тыс. тонн снега. Сегодня ночью его вывозили с центральной части города, ул. О. Кошевого, Герцена, Усова, Р. Люксембург, пос. Заварзино, Родионово и Геологов. В целом, в четверг порядок наводили на 765 участках, – говорится в сообщении.Сегодня, 25 декабря, снегоуборочная техника работает на ул. Б. Куна от Иркутского тракта до ул. Лазо, на ул. И. Черных от ул. Б. Куна до ул. Лазарева, на ул. 5-ой Армии, пр. Комсомольский от ул. Сибирская до пер. Мариинский, от пер. Мариинский до ул. 79-ой Гв. Дивизии. На обочины снег откидывают на Иркутском тракте от Октябрьского рынка до ул. 1-й Рабочей, с пр. Мира, Чекистского тракта, ул. Мостовой.Также с пр. Фрунзе, ул. Елизаровых, Балтийской, Енисейской, Новгородской, Никитина, в мкр. Академгородок и др. тракторы убирают снежные валы и ледяные накаты.Отмечается, что сегодня в дневной уборке города задействовано 86 единиц техники. В штатном режиме обычно выводится около 60.