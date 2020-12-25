Команда из Томской области удачно выступила на первенстве России по подводному спорту среди юношей и девушек 2007-2008 года рождения. Томичи взяли 14 медалей и заняли первое место в командном зачете, сообщает пресс-служба администрации региона.Первенство России проходило с 21 по 25 декабря в Свердловской области. Соревнования включали плавание в ластах, плавание в классических ластах и подводное плавание.– Томская команда завоевала четырнадцать наград – четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Отрыв от второго места в таблице командного зачета составил более 100 баллов, – говорится в сообщении.Всего Томскую область представляли больше 20 спортсменов отделения подводного спорта «Учебно-спортивного центра водных видов спорта имени В.А. Шевелева». Практически все вошли в десятку сильнейших по каждой дисциплине, а Екатерина Тимченко и Ярослава Барсукова на двоих завоевали восемь личных наград, не считая эстафетных медалей.Тренировали сборную Томской области Анастасия Жидкова, Илья Горелов и Алена Оловянишникова.