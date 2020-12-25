Томская администрация в канун Нового года подарит самым маленьким жителям города сладкие наборы. Накануне было закуплено 53 тысячи подарков. Все комплекты уже доставлены в детские сады и школы города. Их вручат на новогодних елках, — сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.Согласно официальным источникам, подарки предназначены для учеников начальной школы с 1-4 класс муниципальных общеобразовательных учреждений, детям, посещающим городские детские сады и группы дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.Уточняется, что новогодние подарочные наборы получат 52 916 юных томичей. В том числе 58 подарочных наборов с особым ассортиментом кондитерских изделий без содержания сахара, будут предоставлены детям и подросткам в возрасте до 18 лет, болеющим сахарным диабетом.Как сообщает мэрия Томска, из городского бюджета на детские подарки было выделено 6 782 561 рублей.Юные томичи получат свои подарки в классе на праздничных утренниках и елках. Детям, находящимся на дистанционном обучении и карантине, новогодние наборы будут переданы через родителей.Напоминаем, что зимние каникулы в школах и учреждениях допобразования пройдут с 28 декабря по 10 января.