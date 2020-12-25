В новом году томичи смогут долететь прямым рейсом до Ханты-Мансийска. Об этом сообщила авиакомпания «НордСтар», которая с 14 января 2021 года расширит свою лётную программу дополнительным рейсом Красноярск – Томск – Ханты-Мансийск, – сообщает пресс-служба аэропорта «Томск Сервис».Согласно официальным данным, самолет по этому рейсу будет вылетать один раз в неделю по четвергам с последующим увеличением рейсов до 2 раз в неделю.Также уточняется, что продажа билетов уже открыта, их можно приобрести на официальном сайте Аэропорта ТОМСК в разделе Купить билет, а также в авиакассах города.Ниже вы можете ознакомиться с расписанием для каждого аэропорта по местному времени:Вылет из Красноярска в 08:00, прибытие в Томск в 09:45Вылет из Томска в 10:30, прибытие в Ханты-Мансийск в 11:25Вылет из Ханты-Мансийска в 12:15, прилет в Томск в 17:05Вылет из Томска в 17:50, прилет в Красноярск 19:10