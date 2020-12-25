С 25 по 30 декабря в Томской области дети-сироты получат подарки и видеозапись с новогодним поздравлением от губернатора Сергея Жвачкина и праздничным концертом «Волшебная почта Деда Мороза», который для них подготовили и записали творческие коллективы Дворца творчества детей и молодежи Томска, — сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.Уточняется, что для воспитанников детский домов будут организованы праздничные просмотры в группах, а дети из приемных семей смогут посмотреть новогоднее представление в кругу семьи.Один из первых новогодних праздников состоится сегодня, 25 декабря, в 14 часов в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Орлиное гнездо».Каждый год участниками губернаторской елки становятся добившиеся успехов в разных сферах воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и дети-сироты из замещающих семей.