Президент России подписал закон, продлевающий отсрочку по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса. Документ опубликован 22 декабря на официальном портале правовой информации.Напомним, что в июле 2020 года российский парламент принял закон, по которому индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях получили право воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам и кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Это правило подлежало применению к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Новый закон продлевает этот срок до 1 мая 2021 года.Кроме того, законом продлевается до 1 июля 2021 года – первоначально был установлен срок до 31 декабря 2020 года – действие запрета приставам осматривать, арестовывать, изымать и передавать движимое имущество должников-граждан, за исключением принадлежащего им транспорта (автомобилей, мотоциклов, мопедов и т. д.).