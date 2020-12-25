По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске ожидается облачно с прояснениями, ночью осадки, днем местами небольшие осадки. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -24…-26 °С. Температура днем -24…-26 °С, с понижением в течение дня до -32 °С. На дорогах местами гололедица.По Томской области ожидается также облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью будет опускаться до -38…-43°С, местами до -32…-37 °С, по югу -24…-29 °С. Температура днем -32…-37 °С, местами до -42 °С, по югу -24…-29 °С. На дорогах местами гололедица. Одевайтесь тепло и будьте бдительны!