В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление от жителя Санкт-Петербурга, который рассказал, что накануне приехал в Томск на каникулы. В сети Интернет он нашел объявление о сдаче дома в аренду и ознакомился с фотографиями, после чего позвонил по номеру телефона, указанного в объявлении, и обговорил условия аренды, сообщает сайт ведомства.В ходе разговора ему было предложено внести залог в сумме 5 000 рублей, и прислали ссылку для оплаты.Не перепроверив информацию, он перешел по ссылке, где указал реквизиты своей карты, после чего произошло списание 5 000 рублей. Дальнейшие попытки гостя Томска связаться с арендодателем не дали результата, так как телефон был недоступен, однако после продолжительного времени на звонок ответила женщина, которая объяснила, что данный дом якобы сдан другому человеку за более дорогую сумму и возврат денежных средств по условия договора не предусмотрен.По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».