Имена 47 лучших работников отрасли названы в 36 номинациях. Победители регионального конкурса АПК получат дипломы и денежные премии, сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.– По доброй традиции мы подвели итоги и чествуем чемпионов нынешнего сельскохозяйственного года, добившихся высоких производственных показателей в растениеводстве и животноводстве и значительных результатов в производительности и эффективности, – обратился к аграриям заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. – Несмотря на сложности этого года, томские аграрии показали самоотверженный высокопроизводительный труд, начиная с посевной и до сегодняшнего дня.В итоге растениеводы получили прекрасный результат. В первую очередь в производстве зерновых и зернобобовых. Валовый сбор составил 412 тыс. тонн после доработки. Показателем высокого уровня культуры земледелия стала высокая урожайность: от пшеницы, технических культур до овощей.В этом году активно велось сотрудничество науки и аграрного бизнеса, которое успешно конвертировалось в практические результаты. Наработки ученых внедряются в практическую деятельность сельхозтоваропроизводителей, благодаря чему растет производительность.Больших успехов добились животноводы. Еще в сентябре они перевыполнили объем производства прошлого года. По итогам 2020 средняя продуктивность составит 6850 кг молока от одной коровы, это плюс почти 300 кг к 2019 году и первое место по надоям в СФО.– Томский успех складывается не просто отдельными предприятиями – нашими маяками, – отметил вице-губернатор. – Он зависит от качественной и самоотверженной работы каждого механизатора и доярки, профессионализма отдельного агронома и зоотехника, коллектива бригады кормозаготовителей и многих других специалистов.Сельскохозяйственное производство сохраняет тенденцию к росту рентабельности, которая достигла 24,7%.По итогам этого года планируется произвести продукции почти на 2 млрд. больше (32,2 млрд. рублей)Экспорт продукции АПК вырос с 25,4 млн. долл. в 2019 году почти до 44-х млн. в этом году.Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились с 2,7 до 3,3 млрд рублей.