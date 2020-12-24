По инициативе городской администрации Дума Томска на своем 4-м собрании 25 декабря рассмотрит вопросы, связанные с внесением изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки в отношении нескольких участков городской территории. Накануне заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров выступил с докладами по этим вопросам на заседании думского комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре, сообщает сайт мэрии областного центра.Речь, прежде всего, идет о трех территориях города, на которых предполагается разместить социально значимые объекты и жилые дома. Для этого необходимо изменить виды и границы функциональных и территориальных зон, закрепленные в отношении этих участков в Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки.Первый участок площадью 3,6 га расположен на Черемошниках в районе улиц Большая Подгорная, Ялтинская, Каховская, переулка Анжерского. В настоящее время на большей его части находится болото, поросшее тальником, часть занята частной жилой застройкой. Администрацией Томска разработан проект планировки, предполагающий размещение на этой территории детского сада на 280 мест, а также объектов общественно-жилого назначения, в том числе многоквартирных жилых домов с предельной площадью квартир 38040 кв.м. и численностью населения 1268 человек.Для реализации проекта необходимо, в частности, изменить в отношении участка, занимаемого болотом, вид функциональной зоны с рекреационной и территориальной зоны городских парков, скверов, садов, бульваров (Р-1) на функциональные – общественно-жилую и общественно-деловую и территориальные – учреждений народного образования (О-6) и общественно-жилого назначения (ОЖ).Как сообщил Алексей Макаров, этот район Черемошников является одним из самых депрессивных в городе и крайне нуждается в эффективной модернизации. Строительство детсада частично решит проблему дефицита дошкольных мест в Ленинском районе.Второй участок площадью 3, 46 га расположен на территории бывшего завода измерительной аппаратуры (ТЗИА) в районе ул. Войкова. Здесь предполагается построить многоквартирные жилые дома с максимальной площадью застройки 13 847 кв.м., числом жителей 1000 человек. Для чего необходимо перевести земельные участки из функциональной зоны П-3 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности) в функциональную общественно-жилую зону и территориальную зону ОЖ.В настоящее время на территории бывшего завода демонтированы все строения. По информации управления Роспотребнадзора установление санитарно-защитной зоны на данном участке не требуется, уровень загрязнения воздуха не превышает гигиенических показателей.В радиусе доступности территории находится несколько детских дошкольных образовательных учреждений, школ, поликлинических учреждений. Дополнительно запланировано строительство врачебной амбулатории в мкр Радонежский на расстоянии около одного километра.Третий участок также является бывшей заводской территорией. Он расположен в районе пл. Соляной на площадке АО «Сибкабель», с которой в настоящее время выведены все производственные объекты. Санитарно-защитная зона с участка снята.Предлагается установить в отношении этой территории функциональную общественно-жилую зону и территориальную зону ОЖИПоскольку часть участка расположена в зонах охраны объектов культурного наследия, застройщиком предложено вариантное проектирование, с учетом накладываемых на участок ограничений. Здесь предполагается разместить учреждения культуры и искусства, административные (офисные) здания или блокированную жилую застройку. На территории, не имеющей ограничений, планируется построить многоэтажные жилые дома или торговый центр. Также на участке будет построено детское дошкольное учреждение на 70 мест и обустроен бульвар.