Вечером 23 декабря в Томске загорелся 10-этажный панельный жилой дом по адресу Иркутский тракт, 17, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.Сообщение о возгорании поступило в 23.44. К приезду пожарных в 4 подъезде шел дым из окна 6 этажа.Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 15 человек.Возгорание удалось ликвидировать в 0.17. В результате в кладовой 2х2 метра обгорели стены, входные двери, сгорели вещи, закоптились стены в подъезде. Площадь пожара составила 4 кв. метра.Причина возгорания устанавливается.