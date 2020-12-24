В Александровском районе принят в эксплуатацию последний из девяти региональных автозимников с тремя ледовыми переправами на нем, сообщает портал администрации Томской области.Протяженность автозимника Александровское – Стрежевой с ледовыми переправами через протоки Верхний Утаз (495 м), Нижний Утаз (446 м) и Волковская (205 м) составляет 43,4 км.На переправах разрешено движение транспорта общей массой до двух тонн.С информацией о действующих автозимниках и переправах можно ознакомиться на сайте ОГКУ «Томскавтодор».Ежегодно в зимний период «Томскавтодор» организует 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью почти 11 км, а также девять региональных автозимников, протяженность которых составляет 455 км.