23 декабря около 14 часов 20 минут на нерегулируемом пересечении проспекта Кирова с улицей Кузнецова произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Toyota RAV4, сообщает сайт УМВД по Томской области.По предварительным данным, 20-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Lada Priora, при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу».В результате происшествия травмирована 39-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada Priora.Требуется помощь очевидцев данного ДТП, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.