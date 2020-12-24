На средства федерального бюджета для Томской области куплено 57 новых школьных автобусов. Они поступили в регион по распоряжению правительства России, сообщает пресс-служба обладминистрации.– Школы Томского района получили 18 автобусов, Первомайского – восемь, Асиновского – семь, Верхнекетского – четыре, Кожевниковского, Шегарского, Колпашевского и Чаинского районов, а также областного центра – по три, Бакчарского и Каргасокского – по два, один автобус приобретен для Губернаторского Светленского лицея, – уточняется в сообщении администрации.Отмечается, что автобусы оборудованы спутниковой навигационной системой, тахографами, проблесковыми маяками желтого и оранжевого цветов.Как говорится в сообщении, на сегодняшний день в Томской области больше семи тысяч учеников ездят на занятия на школьных автобусах. Каждый день в будни на линию выходят 240 транспортных средств.