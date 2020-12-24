Сегодня, 24 декабря, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 209 человек.– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых гипертония, бронхиальная астма, сахарный диабет, ожирение, ишемия головного мозга и сердца, хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.За весь период в Томской области установлены 23 109 случаев заболевания COVID-19, 18 585 выздоровевших, 209 умерших.