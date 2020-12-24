Диспетчеры «Центра организации и контроля пассажироперевозок» с помощью автоматизированной системы отслеживают работу общественного транспорта. Накануне вечерние рейсы не были засчитаны автобусам №4, 8/9, 36 и 38: они либо не выполнили крайние маршруты, либо завершили работу раньше положенного времени. Информация о нарушителях передана в департамент городского хозяйства для принятия мер, сообщает пресс-служба мэрии Томска.– В условиях прогнозируемого похолодания перевозчики обязаны обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта с четким соблюдением графика движения, пассажиры не должны мерзнуть на остановках в долгом ожидании рейсов. За систематическое нарушение требований администрации отдельные перевозчики будут привлечены к административной ответственности, – приводятся в сообщении слова заместителя мэра – начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева.Отмечается, что один из автобусов №4 после 22 часов завершил рейс, не доехав до конечной остановки на Московском тракте, другой не проехал в Сосновый бор. Общественный транспорт направлений №8/9 не зашел на остановку по ул. Д. Бедного, а также работал без передачи навигационных данных. Автобус №36 в среду вечером не заехал на отдаленные территории д. Эушта и пос. Нижний Склад, а №38 сошел с маршрута по ул. 1-ой Мостовой, не доехав до Соснового бора. Некоторые автобусы и вовсе не вышли на линию.По словам Владимира Брюханцева, в первой декаде января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, но проверки продолжаться в обычном режиме.