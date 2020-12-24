Сегодня, 24 декабря, депутаты Томской области избрали нового Уполномоченного по правам ребенка – им стала Лариса Лоскутова. Она уже приняла присягу и получила удостоверение. С сегодняшнего дня новый детский омбудсмен может приступать к исполнению полномочий, сообщает пресс-служба законодательной думы региона.Отмечается, что кандидатуру Ларисы Лоскутовой на этот пост представили губернатор Сергей Жвачкин и спикер областной думы Оксана Козловская. На общем голосовании депутаты единогласно поддержали предложение.– Вступая в должность Уполномоченного по правам ребенка в Томской области, клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, дорожить своей честью, руководствоваться в своей деятельности Конвенцией ООН, законодательством РФ и Томской области, – приводятся в сообщении слова Ларисы Лоскутовой в ходе принесения присяги.Добавляется также, что ее кандидатура была согласована федеральным детским омбудсменом Анной Кузнецовой с пометкой в правительственной телеграмме «с надеждой на сотрудничество в интересах детей Томской области».Лариса Анатольевна Лоскутова родилась 18 июля 1972 года в с. Подгорное. Работала в школе, органах внутренних дел, администрации Чаинского района, томском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Огонек». Также была замглавы Северска по социальной политике и заместителем начальника департамента по вопросам семьи и детей Томской области. Лариса Анатольевна имеет три высших образования.