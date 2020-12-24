В Томской области завершено расследование уголовного дела о серии изнасилований женщин в городе Стрежевом. За 12 лет обвиняемый совершил шесть нападений на женщин с угрозой смерти, — сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Томской области.«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя г. Стрежевой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.132 УК РФ «действия сексуального характера с применением насилия над потерпевшей, с угрозой убийства», — цитата пресс-службы СК.По версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2004 года по сентябрь 2016 года в городе Стрежевой Томской области совершил шесть нападений на женщин, которых подверг сексуальному насилию с угрозой убийства. Свои действия он совершал в ночное время в безлюдных местах.В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела криминалистики регионального СК России более 20 раз выезжали в Стрежевой для проведения следствия, чтобы раскрыть преступление.Уточняется, что в результате исследования вещественных доказательств был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Впоследствии он был опознан одной из потерпевших. Сейчас обвиняемый находится под стражей.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.