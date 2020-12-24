В четверг, 24 декабря, на 54-м собрании Законодательная Дума Томской области утвердила бюджет региона на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов. Главный финансовый документ на следующий год принят с дефицитом в 5,7 млрд рублей.Как ранее сообщалось, проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» был внесен в региональный парламент 1 октября с дефицитом в 1,5 млрд руб. В конце октября депутаты приняли его в первом чтении. Документ рассмотрела согласительная комиссия, кроме того, состоялись публичные слушания для внесения предложений по корректировке финансового документа.Сегодня на собрании облдумы председатель региональной Контрольно-счетной палаты Алексей Пронькин отметил, что предложенный ко второму чтению проект бюджета отвечает требованиям бюджетного законодательства и является сбалансированным.Как сообщил заместитель губернатора – начальник департамента финансов Александр Феденев, доходы бюджета региона с учетом федеральных субвенций в 2021 году составят 82,5 млрд руб. В сравнении с проектом бюджета в первом чтении объем доходов на следующий год увеличен на 17,5 млрд руб. за счет поступлений из госбюджета. При этом налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 58,1 млрд, безвозмездные поступления из федерального бюджета – 24,4 млрд руб.Расходы бюджета Томской области на 2021 год составят 88,2 млрд руб. В сравнении с первым чтением расходы эта сумма увеличена на 21,7 млрд руб. Государственный долг увеличен на 4,2 млрд руб. и составит 38 млрд 842 млн руб.В ходе обсуждения депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия» высказались против принятия основного финансового документа. В частности, депутат Галина Немцева отметила, что «бюджет является обслуживанием госдолга». По итогам голосования парламентарии утвердили бюджет на 2021 год в окончательном чтении: 30 проголосовали «за», семь – против, один воздержался.